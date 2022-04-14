Tokenomika pro YLD (YLD)
yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.
Tokenomika YLD (YLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YLD (YLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YLD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
