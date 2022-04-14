Tokenomika pro YLD (YLD)

Tokenomika pro YLD (YLD)

Zjistěte klíčové informace o YLD (YLD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o YLD (YLD)

yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.

Oficiální webové stránky:
https://yld.fun/

YLD (YLD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YLD (YLD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.47K
$ 52.47K$ 52.47K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.47K
$ 52.47K$ 52.47K
Historické maximum:
$ 0.00306976
$ 0.00306976$ 0.00306976
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika YLD (YLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro YLD (YLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YLD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YLD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYLD!

Předpověď ceny YLD

Chcete vědět, kam může YLD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YLD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.