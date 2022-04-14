Tokenomika pro Yield TRYB (YTRYB)

Zjistěte klíčové informace o Yield TRYB (YTRYB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Oficiální webové stránky:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Yield TRYB (YTRYB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yield TRYB (YTRYB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 122.66K
Celkový objem:
$ 3.60M
Objem v oběhu:
$ 3.60M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 122.66K
Historické maximum:
$ 0.04239704
Historické minimum:
$ 0.03222513
Aktuální cena:
$ 0.03404129
Tokenomika Yield TRYB (YTRYB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yield TRYB (YTRYB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YTRYB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YTRYB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YTRYB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYTRYB!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.