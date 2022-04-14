Tokenomika pro xPACK (XPACK)

Tokenomika pro xPACK (XPACK)

Zjistěte klíčové informace o xPACK (XPACK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

Oficiální webové stránky:
https://www.hashpack.app/
Bílá kniha:
https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

xPACK (XPACK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro xPACK (XPACK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.40M
Celkový objem:
$ 135.36M
Objem v oběhu:
$ 135.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.40M
Historické maximum:
$ 0.02555685
Historické minimum:
$ 0.02251504
Aktuální cena:
$ 0.02511667
Tokenomika xPACK (XPACK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro xPACK (XPACK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XPACK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XPACK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XPACK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXPACK!

Předpověď ceny XPACK

Chcete vědět, kam může XPACK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XPACK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.