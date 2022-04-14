Tokenomika pro XCeption (XCEPT)

Zjistěte klíčové informace o XCeption (XCEPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o XCeption (XCEPT)

Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever.

Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word.

Oficiální webové stránky:
https://www.xceptionbot.io
Bílá kniha:
https://xception.gitbook.io/xception-bots/fundamentals/xception

XCeption (XCEPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XCeption (XCEPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 125.39K
$ 125.39K$ 125.39K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 125.39K
$ 125.39K$ 125.39K
Historické maximum:
$ 0.01330036
$ 0.01330036$ 0.01330036
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012492
$ 0.00012492$ 0.00012492

Tokenomika XCeption (XCEPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XCeption (XCEPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XCEPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XCEPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XCEPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXCEPT!

Předpověď ceny XCEPT

Chcete vědět, kam může XCEPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XCEPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.