Informace o winston spider monkey (WINSTON)
We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad,
@MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X.
We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive.
Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto!
In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization!
Be sure to check them out and join us in supporting!
Tokenomika winston spider monkey (WINSTON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro winston spider monkey (WINSTON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WINSTON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WINSTON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WINSTON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWINSTON!
Předpověď ceny WINSTON
Chcete vědět, kam může WINSTON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WINSTON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
