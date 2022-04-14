Tokenomika pro WibWob (WIBWOB)

Tokenomika pro WibWob (WIBWOB)

Zjistěte klíčové informace o WibWob (WIBWOB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WibWob (WIBWOB)

WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.

This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.

WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.

WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.

Oficiální webové stránky:
https://www.wibwob.ai/

WibWob (WIBWOB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WibWob (WIBWOB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 41.76K
$ 41.76K
Celkový objem:
$ 982.46M
$ 982.46M
Objem v oběhu:
$ 982.46M
$ 982.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.76K
$ 41.76K
Historické maximum:
$ 0.01022897
$ 0.01022897
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika WibWob (WIBWOB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WibWob (WIBWOB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WIBWOB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WIBWOB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WIBWOB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIBWOB!

Předpověď ceny WIBWOB

Chcete vědět, kam může WIBWOB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WIBWOB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.