Tokenomika pro whallah ($WALLAH)

Zjistěte klíčové informace o whallah ($WALLAH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o whallah ($WALLAH)

🐋 The 10 Commandments of #Whallah

As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents…

  1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation.

  2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke.

  3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean.

  4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise.

  5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood.

  6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune.

  7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter.

  8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current.

  9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord.

  10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.

Oficiální webové stránky:
https://whallah.fun/

whallah ($WALLAH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro whallah ($WALLAH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.28K
$ 8.28K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.28K
$ 8.28K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika whallah ($WALLAH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro whallah ($WALLAH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $WALLAH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $WALLAH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $WALLAH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$WALLAH!

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

