What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens.
This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH.
Also, unlike ETH, which doesn’t conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can’t be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano.
The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio.
How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you’ve swapped.
On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf.
What’s Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards.
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WETH (WETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika WETH (WETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WETH (WETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WETH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWETH!
