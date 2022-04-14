Tokenomika pro Warped Games (WARPED)
Informace o Warped Games (WARPED)
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include:
-Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership.
-Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe.
-Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles.
-Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more.
$WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration.
What are the key features of Warped Universe?
-Interconnected Gameplay Across Multiple Genres
-Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences
-Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction
-Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
Warped Games (WARPED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Warped Games (WARPED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Warped Games (WARPED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Warped Games (WARPED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WARPED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WARPED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
