Tokenomika pro wain (WAIN)

Zjistěte klíčové informace o wain (WAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o wain (WAIN)

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/wainsol

wain (WAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro wain (WAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.26K
Celkový objem:
$ 896.15M
Objem v oběhu:
$ 896.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.26K
Historické maximum:
$ 0.00273767
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika wain (WAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro wain (WAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWAIN!

Předpověď ceny WAIN

Chcete vědět, kam může WAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.