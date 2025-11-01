BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Visionaire je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VISIONAIRE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VISIONAIRE.

Více informací o VISIONAIRE

Informace o ceně VISIONAIRE

Co je to VISIONAIRE

Oficiální webové stránky VISIONAIRE

Tokenomika pro VISIONAIRE

Předpověď cen VISIONAIRE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Visionaire

Visionaire Cena (VISIONAIRE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VISIONAIRE na USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Visionaire (VISIONAIRE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:32:25 (UTC+8)

Informace o ceně Visionaire (VISIONAIRE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-1.70%

-1.18%

-1.18%

Cena Visionaire (VISIONAIRE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VISIONAIRE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VISIONAIRE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VISIONAIRE se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o -1.70% a za posledních 7 dní o -1.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Visionaire (VISIONAIRE)

$ 31.75K
$ 31.75K$ 31.75K

--
----

$ 44.99K
$ 44.99K$ 44.99K

704.81M
704.81M 704.81M

998,722,090.603852
998,722,090.603852 998,722,090.603852

Aktuální tržní kapitalizace Visionaire je $ 31.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VISIONAIRE je 704.81M, přičemž celková zásoba je 998722090.603852. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 44.99K.

Historie cen v USD pro Visionaire (VISIONAIRE)

Během dnešního dne byla změna ceny Visionaire na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Visionaire na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Visionaire na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Visionaire na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.70%
30 dní$ 0-23.00%
60 dní$ 0-8.57%
90 dní$ 0--

Co je Visionaire (VISIONAIRE)

Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.

Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Visionaire (VISIONAIRE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Visionaire (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Visionaire (VISIONAIRE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Visionaire (VISIONAIRE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Visionaire.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Visionaire!

VISIONAIRE na místní měny

Tokenomika pro Visionaire (VISIONAIRE)

Pochopení tokenomiky Visionaire (VISIONAIRE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VISIONAIRE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Visionaire (VISIONAIRE)

Jakou hodnotu má dnes Visionaire (VISIONAIRE)?
Aktuální cena VISIONAIRE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VISIONAIRE v USD?
Aktuální cena VISIONAIRE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Visionaire?
Tržní kapitalizace VISIONAIRE je $ 31.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VISIONAIRE v oběhu?
Objem VISIONAIRE v oběhu je 704.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VISIONAIRE?
VISIONAIRE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VISIONAIRE?
VISIONAIRE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VISIONAIRE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VISIONAIRE je -- USD.
Dosáhne VISIONAIRE letos vyšší ceny?
VISIONAIRE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVISIONAIRE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:32:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Visionaire (VISIONAIRE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

