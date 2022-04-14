Tokenomika pro Vidulum (VDL)

Tokenomika pro Vidulum (VDL)

Zjistěte klíčové informace o Vidulum (VDL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vidulum (VDL)

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

Oficiální webové stránky:
https://vidulum.app/

Vidulum (VDL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vidulum (VDL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K
Celkový objem:
$ 18.77M
$ 18.77M$ 18.77M
Objem v oběhu:
$ 18.77M
$ 18.77M$ 18.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K
Historické maximum:
$ 0.791764
$ 0.791764$ 0.791764
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00185944
$ 0.00185944$ 0.00185944

Tokenomika Vidulum (VDL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vidulum (VDL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VDL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VDL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VDL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVDL!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.