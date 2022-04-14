Tokenomika pro Vector Finance (VTX)

Tokenomika pro Vector Finance (VTX)

Zjistěte klíčové informace o Vector Finance (VTX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies.

Users can deposit on Vector and:

  • Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.
  • Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.
  • Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI.

Start boosting your DeFi yields today!

Oficiální webové stránky:
https://vectorfinance.io/
Bílá kniha:
https://docs.vectorfinance.io/

Vector Finance (VTX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vector Finance (VTX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 675.28K
Celkový objem:
$ 59.16M
Objem v oběhu:
$ 59.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 675.28K
Historické maximum:
$ 1.6
Historické minimum:
$ 0.0060124
Aktuální cena:
$ 0.0114408
Tokenomika Vector Finance (VTX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vector Finance (VTX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VTX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VTX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VTX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVTX!

Předpověď ceny VTX

Chcete vědět, kam může VTX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VTX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.