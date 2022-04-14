Tokenomika pro UXD Stablecoin (UXD)

Zjistěte klíčové informace o UXD Stablecoin (UXD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o UXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

Oficiální webové stránky:
https://uxd.fi/

UXD Stablecoin (UXD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UXD Stablecoin (UXD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 322.97K
$ 322.97K$ 322.97K
Celkový objem:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Objem v oběhu:
$ 323.15K
$ 323.15K$ 323.15K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Historické maximum:
$ 5.03
$ 5.03$ 5.03
Historické minimum:
$ 0.052523
$ 0.052523$ 0.052523
Aktuální cena:
$ 0.999464
$ 0.999464$ 0.999464

Tokenomika UXD Stablecoin (UXD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro UXD Stablecoin (UXD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UXD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UXD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UXD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUXD!

Předpověď ceny UXD

Chcete vědět, kam může UXD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UXD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.