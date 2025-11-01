BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena USD CoinVertible je 0.999663 USD. Sledujte aktualizace cen USDCV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDCV.

Informace o ceně USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Cena USD CoinVertible (USDCV) v reálném čase je $0.999663. Za posledních 24 hodin se USDCV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.999017 do maxima $ 1.001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDCV v historii je $ 1.13, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.978779.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDCV se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.01% a za posledních 7 dní o -0.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu USD CoinVertible (USDCV)

Aktuální tržní kapitalizace USD CoinVertible je $ 8.90M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USDCV je 8.90M, přičemž celková zásoba je 8900300.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.90M.

Historie cen v USD pro USD CoinVertible (USDCV)

Během dnešního dne byla změna ceny USD CoinVertible na USD  $ -0.000101515541321.
Za posledních 30 dní byla změna ceny USD CoinVertible na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny USD CoinVertible na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny USD CoinVertible na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000101515541321-0.01%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj USD CoinVertible (USDCV)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny USD CoinVertible (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít USD CoinVertible (USDCV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva USD CoinVertible (USDCV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro USD CoinVertible.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny USD CoinVertible!

USDCV na místní měny

Tokenomika pro USD CoinVertible (USDCV)

Pochopení tokenomiky USD CoinVertible (USDCV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDCV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně USD CoinVertible (USDCV)

Jakou hodnotu má dnes USD CoinVertible (USDCV)?
Aktuální cena USDCV v USD je 0.999663 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDCV v USD?
Aktuální cena USDCV v USD je $ 0.999663. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace USD CoinVertible?
Tržní kapitalizace USDCV je $ 8.90M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDCV v oběhu?
Objem USDCV v oběhu je 8.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDCV?
USDCV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.13 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDCV?
USDCV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.978779 USD.
Jaký je objem obchodování USDCV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDCV je -- USD.
Dosáhne USDCV letos vyšší ceny?
USDCV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDCV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:47 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

