BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 4 je 0.08575 USD. Sledujte aktualizace cen 4 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 4.Dnešní aktuální cena 4 je 0.08575 USD. Sledujte aktualizace cen 4 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 4.

Více informací o 4

Informace o ceně 4

Co je to 4

Tokenomika pro 4

Předpověď cen 4

Historie 4

Průvodce nákupem (4)

Převodník 4 na fiat měnu

4 Spot

4 USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 4

Kurz 4(4)

Aktuální cena 1 4 na USD

$0.08575
$0.08575$0.08575
+7.13%1D
USD
Graf aktuální ceny 4 (4)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:18:48 (UTC+8)

Informace o ceně 4 (4) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0706
$ 0.0706$ 0.0706
Nejnižší za 24 h
$ 0.09475
$ 0.09475$ 0.09475
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0706
$ 0.0706$ 0.0706

$ 0.09475
$ 0.09475$ 0.09475

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

+0.39%

+7.13%

-27.42%

-27.42%

Cena 4 (4) v reálném čase je $ 0.08575. Za posledních 24 hodin se 4 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0706 do maxima $ 0.09475, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 4 v historii je $ 0.3006185668115678, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000099081384903154.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 4 se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o +7.13% a za posledních 7 dní o -27.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 4 (4)

No.352

$ 85.75M
$ 85.75M$ 85.75M

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 85.75M
$ 85.75M$ 85.75M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace 4 je $ 85.75M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 3.11M. Objem v oběhu 4 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 85.75M.

Historie cen v USD pro 4 (4)

Sledujte změny cen 4 pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0057071+7.13%
30 dní$ +0.06417+297.35%
60 dní$ +0.07575+757.50%
90 dní$ +0.07575+757.50%
Změna ceny 4 dnes

Dnes zaznamenal 4 změnu o $ +0.0057071 (+7.13%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny 4 za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.06417 (+297.35%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny 4 za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 4 ke změně o $ +0.07575 (+757.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny 4 za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.07575 (+757.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům 4 (4)?

Podívejte se na stránku Historie cen 4.

Co je 4 (4)

A meme coin on four.meme

4 je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich 4 investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 4a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o 4 na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na 4 a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny 4 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 4 (4) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 4 (4) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 4.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 4!

Tokenomika pro 4 (4)

Pochopení tokenomiky 4 (4) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 4 hned teď!

Jak nakupovat 4 (4)

Snažíte se zjistit, jak koupit 4? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit 4 podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

4 na místní měny

1 4(4) na VND
2,256.51125
1 4(4) na AUD
A$0.13034
1 4(4) na GBP
0.06517
1 4(4) na EUR
0.073745
1 4(4) na USD
$0.08575
1 4(4) na MYR
RM0.3592925
1 4(4) na TRY
3.6040725
1 4(4) na JPY
¥13.11975
1 4(4) na ARS
ARS$123.38053
1 4(4) na RUB
6.8934425
1 4(4) na INR
7.61803
1 4(4) na IDR
Rp1,429.166095
1 4(4) na PHP
5.0326675
1 4(4) na EGP
￡E.4.0345375
1 4(4) na BRL
R$0.4604775
1 4(4) na CAD
C$0.12005
1 4(4) na BDT
10.48894
1 4(4) na NGN
124.0948275
1 4(4) na COP
$329.8073625
1 4(4) na ZAR
R.1.4877625
1 4(4) na UAH
3.5972125
1 4(4) na TZS
T.Sh.211.2065375
1 4(4) na VES
Bs18.95075
1 4(4) na CLP
$80.7765
1 4(4) na PKR
Rs24.0863175
1 4(4) na KZT
45.442355
1 4(4) na THB
฿2.762865
1 4(4) na TWD
NT$2.6402425
1 4(4) na AED
د.إ0.3147025
1 4(4) na CHF
Fr0.0686
1 4(4) na HKD
HK$0.6662775
1 4(4) na AMD
֏32.816525
1 4(4) na MAD
.د.م0.7931875
1 4(4) na MXN
$1.59152
1 4(4) na SAR
ريال0.3215625
1 4(4) na ETB
Br13.224365
1 4(4) na KES
KSh11.0780425
1 4(4) na JOD
د.أ0.06079675
1 4(4) na PLN
0.31556
1 4(4) na RON
лв0.3781575
1 4(4) na SEK
kr0.81291
1 4(4) na BGN
лв0.1449175
1 4(4) na HUF
Ft28.8523025
1 4(4) na CZK
1.8084675
1 4(4) na KWD
د.ك0.0262395
1 4(4) na ILS
0.2786875
1 4(4) na BOB
Bs0.5925325
1 4(4) na AZN
0.145775
1 4(4) na TJS
SM0.7897575
1 4(4) na GEL
0.2323825
1 4(4) na AOA
Kz78.5975925
1 4(4) na BHD
.د.ب0.032242
1 4(4) na BMD
$0.08575
1 4(4) na DKK
kr0.5548025
1 4(4) na HNL
L2.25694
1 4(4) na MUR
3.922205
1 4(4) na NAD
$1.48176
1 4(4) na NOK
kr0.86779
1 4(4) na NZD
$0.149205
1 4(4) na PAB
B/.0.08575
1 4(4) na PGK
K0.3610075
1 4(4) na QAR
ر.ق0.31213
1 4(4) na RSD
дин.8.710485
1 4(4) na UZS
soʻm1,033.1322925
1 4(4) na ALL
L7.1867075
1 4(4) na ANG
ƒ0.1534925
1 4(4) na AWG
ƒ0.1534925
1 4(4) na BBD
$0.1715
1 4(4) na BAM
KM0.14406
1 4(4) na BIF
Fr253.6485
1 4(4) na BND
$0.111475
1 4(4) na BSD
$0.08575
1 4(4) na JMD
$13.776595
1 4(4) na KHR
344.377145
1 4(4) na KMF
Fr36.5295
1 4(4) na LAK
1,864.1303975
1 4(4) na LKR
රු26.134885
1 4(4) na MDL
L1.449175
1 4(4) na MGA
Ar386.260875
1 4(4) na MOP
P0.6868575
1 4(4) na MVR
1.311975
1 4(4) na MWK
MK148.8714325
1 4(4) na MZN
MT5.479425
1 4(4) na NPR
रु12.174785
1 4(4) na PYG
608.139
1 4(4) na RWF
Fr124.59475
1 4(4) na SBD
$0.7057225
1 4(4) na SCR
1.171345
1 4(4) na SRD
$3.301375
1 4(4) na SVC
$0.7503125
1 4(4) na SZL
L1.4877625
1 4(4) na TMT
m0.300125
1 4(4) na TND
د.ت0.25184775
1 4(4) na TTD
$0.5805275
1 4(4) na UGX
Sh298.753
1 4(4) na XAF
Fr48.44875
1 4(4) na XCD
$0.231525
1 4(4) na XOF
Fr48.44875
1 4(4) na XPF
Fr8.7465
1 4(4) na BWP
P1.15248
1 4(4) na BZD
$0.1723575
1 4(4) na CVE
$8.1882675
1 4(4) na DJF
Fr15.17775
1 4(4) na DOP
$5.4957175
1 4(4) na DZD
د.ج11.145785
1 4(4) na FJD
$0.193795
1 4(4) na GNF
Fr745.59625
1 4(4) na GTQ
Q0.6577025
1 4(4) na GYD
$17.957765
1 4(4) na ISK
kr10.71875

Zdroj 4

Pokud chcete se podrobněji seznámit s 4, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 4

Jakou hodnotu má dnes 4 (4)?
Aktuální cena 4 v USD je 0.08575 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 4 v USD?
Aktuální cena 4 v USD je $ 0.08575. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 4?
Tržní kapitalizace 4 je $ 85.75M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 4 v oběhu?
Objem 4 v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 4?
4 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.3006185668115678 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 4?
4 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000099081384903154 USD.
Jaký je objem obchodování 4?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 4 je $ 3.11M USD.
Dosáhne 4 letos vyšší ceny?
4 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen4, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:18:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 4 (4)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod 4 na USD

Částka

4
4
USD
USD

1 4 = 0.08575 USD

Obchodujte 4

4/USDT
$0.08575
$0.08575$0.08575
+6.60%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,154.90
$110,154.90$110,154.90

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.52
$3,860.52$3,860.52

0.00%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02436
$0.02436$0.02436

-24.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.52
$3,860.52$3,860.52

0.00%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,154.90
$110,154.90$110,154.90

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5058
$2.5058$2.5058

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.18
$1,087.18$1,087.18

+0.25%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000424
$0.000424$0.000424

+112.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0031384
$0.0031384$0.0031384

+59.95%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20765
$0.20765$0.20765

+49.18%