Dnešní aktuální cena US Nerite Dollar je 0.979425 USD. Sledujte aktualizace cen USND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USND.

US Nerite Dollar Cena (USND)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USND na USD

$0.979425
+0.60%1D
+0.60%1D
Graf aktuální ceny US Nerite Dollar (USND)
Informace o ceně US Nerite Dollar (USND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.960493
$ 0.960493$ 0.960493
Nejnižší za 24 h
$ 0.982091
$ 0.982091$ 0.982091
Nejvyšší za 24 h

$ 0.960493
$ 0.960493$ 0.960493

$ 0.982091
$ 0.982091$ 0.982091

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246$ 0.938246

+0.14%

+0.68%

-1.60%

-1.60%

Cena US Nerite Dollar (USND) v reálném čase je $0.979425. Za posledních 24 hodin se USND obchodoval v rozmezí od minima $ 0.960493 do maxima $ 0.982091, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USND v historii je $ 1.61, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.938246.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USND se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o +0.68% a za posledních 7 dní o -1.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu US Nerite Dollar (USND)

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

2.38M
2.38M 2.38M

2,384,484.011142301
2,384,484.011142301 2,384,484.011142301

Aktuální tržní kapitalizace US Nerite Dollar je $ 2.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USND je 2.38M, přičemž celková zásoba je 2384484.011142301. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.34M.

Historie cen v USD pro US Nerite Dollar (USND)

Během dnešního dne byla změna ceny US Nerite Dollar na USD  $ +0.00664132.
Za posledních 30 dní byla změna ceny US Nerite Dollar na USD  $ -0.0254899273.
Za posledních 60 dní byla změna ceny US Nerite Dollar na USD  $ -0.0102925814.
Za posledních 90 dní byla změna ceny US Nerite Dollar na USD  $ -0.0227538527999183.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00664132+0.68%
30 dní$ -0.0254899273-2.60%
60 dní$ -0.0102925814-1.05%
90 dní$ -0.0227538527999183-2.27%

Co je US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj US Nerite Dollar (USND)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny US Nerite Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít US Nerite Dollar (USND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva US Nerite Dollar (USND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro US Nerite Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny US Nerite Dollar!

USND na místní měny

Tokenomika pro US Nerite Dollar (USND)

Pochopení tokenomiky US Nerite Dollar (USND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně US Nerite Dollar (USND)

Jakou hodnotu má dnes US Nerite Dollar (USND)?
Aktuální cena USND v USD je 0.979425 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USND v USD?
Aktuální cena USND v USD je $ 0.979425. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace US Nerite Dollar?
Tržní kapitalizace USND je $ 2.34M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USND v oběhu?
Objem USND v oběhu je 2.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USND?
USND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.61 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USND?
USND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.938246 USD.
Jaký je objem obchodování USND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USND je -- USD.
Dosáhne USND letos vyšší ceny?
USND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSND, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se US Nerite Dollar (USND)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

