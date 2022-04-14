Tokenomika pro Urolithin A ($URO)
Informace o Urolithin A ($URO)
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science.
What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms.
What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $URO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $URO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.