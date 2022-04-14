Tokenomika pro Universal ETH (UNIETH)

Zjistěte klíčové informace o Universal ETH (UNIETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH.

uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes.

Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

Oficiální webové stránky:
https://unieth.rockx.com

Universal ETH (UNIETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Universal ETH (UNIETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.02M
Celkový objem:
$ 12.00K
Objem v oběhu:
$ 12.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 61.02M
Historické maximum:
$ 5,172.66
Historické minimum:
$ 1,525.18
Aktuální cena:
$ 5,082.93
Tokenomika Universal ETH (UNIETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Universal ETH (UNIETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UNIETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UNIETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UNIETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNIETH!

