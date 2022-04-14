Tokenomika pro Universal BTC (UNIBTC)
Informace o Universal BTC (UNIBTC)
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network.
The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens.
Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts.
With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
Universal BTC (UNIBTC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Universal BTC (UNIBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Universal BTC (UNIBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Universal BTC (UNIBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UNIBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UNIBTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UNIBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUNIBTC!
