Tokenomika pro TypeAI (TYPE)

Zjistěte klíčové informace o TypeAI (TYPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TypeAI (TYPE)

Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions

Oficiální webové stránky:
https://typeai.live
Bílá kniha:
https://type-ai.gitbook.io/type-ai/

TypeAI (TYPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TypeAI (TYPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2,83M
$ 2,83M$ 2,83M
Celkový objem:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Objem v oběhu:
$ 9,50M
$ 9,50M$ 9,50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2,98M
$ 2,98M$ 2,98M
Historické maximum:
$ 4,09
$ 4,09$ 4,09
Historické minimum:
$ 0,067643
$ 0,067643$ 0,067643
Aktuální cena:
$ 0,297469
$ 0,297469$ 0,297469

Tokenomika TypeAI (TYPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TypeAI (TYPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TYPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TYPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TYPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTYPE!

Předpověď ceny TYPE

Chcete vědět, kam může TYPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TYPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.