Tokenomika pro trustInWeb3 (T3AI)

Tokenomika pro trustInWeb3 (T3AI)

Zjistěte klíčové informace o trustInWeb3 (T3AI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o trustInWeb3 (T3AI)

t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.

Oficiální webové stránky:
https://www.trustinweb3.xyz/
Bílá kniha:
https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro trustInWeb3 (T3AI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 134.91K
$ 134.91K$ 134.91K
Celkový objem:
$ 989.66M
$ 989.66M$ 989.66M
Objem v oběhu:
$ 989.66M
$ 989.66M$ 989.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 134.91K
$ 134.91K$ 134.91K
Historické maximum:
$ 0.00346754
$ 0.00346754$ 0.00346754
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001362
$ 0.0001362$ 0.0001362

Tokenomika trustInWeb3 (T3AI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro trustInWeb3 (T3AI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů T3AI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu T3AI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro T3AI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuT3AI!

Předpověď ceny T3AI

Chcete vědět, kam může T3AI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen T3AI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.