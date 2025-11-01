TriasLab Cena (TRIAS)
+0.41%
+2.84%
-13.98%
-13.98%
Cena TriasLab (TRIAS) v reálném čase je $0.734049. Za posledních 24 hodin se TRIAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.599195 do maxima $ 0.794382, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIAS v historii je $ 31.7, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.503927.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIAS se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +2.84% a za posledních 7 dní o -13.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace TriasLab je $ 7.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIAS je 10.00M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.33M.
Během dnešního dne byla změna ceny TriasLab na USD $ +0.02028998.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TriasLab na USD $ -0.2854834742.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TriasLab na USD $ -0.1603359007.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TriasLab na USD $ -0.0720183640778948.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.02028998
|+2.84%
|30 dní
|$ -0.2854834742
|-38.89%
|60 dní
|$ -0.1603359007
|-21.84%
|90 dní
|$ -0.0720183640778948
|-8.93%
Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems
An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít TriasLab (TRIAS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TriasLab (TRIAS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TriasLab.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TriasLab!
Pochopení tokenomiky TriasLab (TRIAS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIAS hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn