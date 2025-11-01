BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TriasLab je 0.734049 USD. Sledujte aktualizace cen TRIAS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIAS.

TriasLab Cena (TRIAS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRIAS na USD

$0.733425
$0.733425
+3.00%1D
Graf aktuální ceny TriasLab (TRIAS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:32 (UTC+8)

Informace o ceně TriasLab (TRIAS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.599195
$ 0.599195
Nejnižší za 24 h
$ 0.794382
$ 0.794382
Nejvyšší za 24 h

$ 0.599195
$ 0.599195

$ 0.794382
$ 0.794382

$ 31.7
$ 31.7

$ 0.503927
$ 0.503927

+0.41%

+2.84%

-13.98%

-13.98%

Cena TriasLab (TRIAS) v reálném čase je $0.734049. Za posledních 24 hodin se TRIAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.599195 do maxima $ 0.794382, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIAS v historii je $ 31.7, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.503927.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIAS se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +2.84% a za posledních 7 dní o -13.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TriasLab (TRIAS)

$ 7.33M
$ 7.33M

--
--

$ 7.33M
$ 7.33M

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace TriasLab je $ 7.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIAS je 10.00M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.33M.

Historie cen v USD pro TriasLab (TRIAS)

Během dnešního dne byla změna ceny TriasLab na USD  $ +0.02028998.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TriasLab na USD  $ -0.2854834742.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TriasLab na USD  $ -0.1603359007.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TriasLab na USD  $ -0.0720183640778948.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02028998+2.84%
30 dní$ -0.2854834742-38.89%
60 dní$ -0.1603359007-21.84%
90 dní$ -0.0720183640778948-8.93%

Co je TriasLab (TRIAS)

Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems

An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TriasLab (TRIAS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TriasLab (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TriasLab (TRIAS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TriasLab (TRIAS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TriasLab.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TriasLab!

TRIAS na místní měny

Tokenomika pro TriasLab (TRIAS)

Pochopení tokenomiky TriasLab (TRIAS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIAS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TriasLab (TRIAS)

Jakou hodnotu má dnes TriasLab (TRIAS)?
Aktuální cena TRIAS v USD je 0.734049 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRIAS v USD?
Aktuální cena TRIAS v USD je $ 0.734049. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TriasLab?
Tržní kapitalizace TRIAS je $ 7.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRIAS v oběhu?
Objem TRIAS v oběhu je 10.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRIAS?
TRIAS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 31.7 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRIAS?
TRIAS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.503927 USD.
Jaký je objem obchodování TRIAS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRIAS je -- USD.
Dosáhne TRIAS letos vyšší ceny?
TRIAS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRIAS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TriasLab (TRIAS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

