Dnešní aktuální cena Touch Grass je 0.00011232 USD. Sledujte aktualizace cen TOUCHGRASS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOUCHGRASS.

Více informací o TOUCHGRASS

Informace o ceně TOUCHGRASS

Co je to TOUCHGRASS

Oficiální webové stránky TOUCHGRASS

Tokenomika pro TOUCHGRASS

Předpověď cen TOUCHGRASS

Logo Touch Grass

Touch Grass Cena (TOUCHGRASS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TOUCHGRASS na USD

$0.00011232
+0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Touch Grass (TOUCHGRASS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:42 (UTC+8)

Informace o ceně Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011112
Nejnižší za 24 h
$ 0.00011334
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011112
$ 0.00011334
$ 0.00012733
$ 0.00008083
+0.24%

+0.37%

-1.65%

-1.65%

Cena Touch Grass (TOUCHGRASS) v reálném čase je $0.00011232. Za posledních 24 hodin se TOUCHGRASS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011112 do maxima $ 0.00011334, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOUCHGRASS v historii je $ 0.00012733, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008083.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOUCHGRASS se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o +0.37% a za posledních 7 dní o -1.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Touch Grass (TOUCHGRASS)

$ 110.81K
--
$ 110.81K
986.49M
986,492,733.435949
Aktuální tržní kapitalizace Touch Grass je $ 110.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOUCHGRASS je 986.49M, přičemž celková zásoba je 986492733.435949. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 110.81K.

Historie cen v USD pro Touch Grass (TOUCHGRASS)

Během dnešního dne byla změna ceny Touch Grass na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Touch Grass na USD  $ +0.0000307006.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Touch Grass na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Touch Grass na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.37%
30 dní$ +0.0000307006+27.33%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Touch Grass (TOUCHGRASS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Touch Grass (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Touch Grass (TOUCHGRASS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Touch Grass (TOUCHGRASS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Touch Grass.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Touch Grass!

TOUCHGRASS na místní měny

Tokenomika pro Touch Grass (TOUCHGRASS)

Pochopení tokenomiky Touch Grass (TOUCHGRASS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOUCHGRASS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Touch Grass (TOUCHGRASS)

Jakou hodnotu má dnes Touch Grass (TOUCHGRASS)?
Aktuální cena TOUCHGRASS v USD je 0.00011232 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOUCHGRASS v USD?
Aktuální cena TOUCHGRASS v USD je $ 0.00011232. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Touch Grass?
Tržní kapitalizace TOUCHGRASS je $ 110.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOUCHGRASS v oběhu?
Objem TOUCHGRASS v oběhu je 986.49M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00012733 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008083 USD.
Jaký je objem obchodování TOUCHGRASS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOUCHGRASS je -- USD.
Dosáhne TOUCHGRASS letos vyšší ceny?
TOUCHGRASS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOUCHGRASS, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

