Zjistěte klíčové informace o TORA NEKO (TORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://toraeth.com

TORA NEKO (TORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TORA NEKO (TORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 55.17K
$ 55.17K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 55.17K
$ 55.17K
Historické maximum:
$ 0.02855826
$ 0.02855826
Historické minimum:
$ 0.00026163
$ 0.00026163
Aktuální cena:
$ 0.0005521
$ 0.0005521

Tokenomika TORA NEKO (TORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TORA NEKO (TORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTORA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.