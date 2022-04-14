Tokenomika pro Toki (TOKI)

Tokenomika pro Toki (TOKI)

Zjistěte klíčové informace o Toki (TOKI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Toki (TOKI)

$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie.

Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable.

He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat.

His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.

Oficiální webové stránky:
https://toki-dragon.xyz/

Toki (TOKI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Toki (TOKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 131.99K
$ 131.99K$ 131.99K
Celkový objem:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Objem v oběhu:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 131.99K
$ 131.99K$ 131.99K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Toki (TOKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Toki (TOKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOKI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOKI!

Předpověď ceny TOKI

Chcete vědět, kam může TOKI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOKI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.