Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena THE SUBSTANCE je 0.00007184 USD. Sledujte aktualizace cen DOSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOSE.

Více informací o DOSE

Informace o ceně DOSE

Co je to DOSE

Oficiální webové stránky DOSE

Tokenomika pro DOSE

Předpověď cen DOSE

THE SUBSTANCE Cena (DOSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOSE na USD

-0.70%1D
Graf aktuální ceny THE SUBSTANCE (DOSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:10:18 (UTC+8)

Informace o ceně THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.74%

-8.86%

-8.86%

Cena THE SUBSTANCE (DOSE) v reálném čase je $0.00007184. Za posledních 24 hodin se DOSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007119 do maxima $ 0.00007295, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOSE v historii je $ 0.0010989, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007026.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOSE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.74% a za posledních 7 dní o -8.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu THE SUBSTANCE (DOSE)

Aktuální tržní kapitalizace THE SUBSTANCE je $ 71.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOSE je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999996224.349174. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 71.84K.

Historie cen v USD pro THE SUBSTANCE (DOSE)

Během dnešního dne byla změna ceny THE SUBSTANCE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny THE SUBSTANCE na USD  $ -0.0000276071.
Za posledních 60 dní byla změna ceny THE SUBSTANCE na USD  $ -0.0000202935.
Za posledních 90 dní byla změna ceny THE SUBSTANCE na USD  $ -0.0005897649933900799.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.74%
30 dní$ -0.0000276071-38.42%
60 dní$ -0.0000202935-28.24%
90 dní$ -0.0005897649933900799-89.14%

Co je THE SUBSTANCE (DOSE)

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny THE SUBSTANCE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít THE SUBSTANCE (DOSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva THE SUBSTANCE (DOSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro THE SUBSTANCE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny THE SUBSTANCE!

DOSE na místní měny

Tokenomika pro THE SUBSTANCE (DOSE)

Pochopení tokenomiky THE SUBSTANCE (DOSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně THE SUBSTANCE (DOSE)

Jakou hodnotu má dnes THE SUBSTANCE (DOSE)?
Aktuální cena DOSE v USD je 0.00007184 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOSE v USD?
Aktuální cena DOSE v USD je $ 0.00007184. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace THE SUBSTANCE?
Tržní kapitalizace DOSE je $ 71.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOSE v oběhu?
Objem DOSE v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOSE?
DOSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0010989 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOSE?
DOSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007026 USD.
Jaký je objem obchodování DOSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOSE je -- USD.
Dosáhne DOSE letos vyšší ceny?
DOSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se THE SUBSTANCE (DOSE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

