Dnešní aktuální cena The Right Wing je 0.00000709 USD. Sledujte aktualizace cen RIGHT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIGHT.

Více informací o RIGHT

Informace o ceně RIGHT

Co je to RIGHT

Oficiální webové stránky RIGHT

Tokenomika pro RIGHT

Předpověď cen RIGHT

Logo The Right Wing

The Right Wing Cena (RIGHT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RIGHT na USD

+0.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny The Right Wing (RIGHT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:40 (UTC+8)

Informace o ceně The Right Wing (RIGHT) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.31%

-4.16%

-4.16%

Cena The Right Wing (RIGHT) v reálném čase je $0.00000709. Za posledních 24 hodin se RIGHT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000698 do maxima $ 0.00000719, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIGHT v historii je $ 0.00023203, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000684.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIGHT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.31% a za posledních 7 dní o -4.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Right Wing (RIGHT)

Aktuální tržní kapitalizace The Right Wing je $ 7.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RIGHT je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999938718.57769. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.09K.

Historie cen v USD pro The Right Wing (RIGHT)

Během dnešního dne byla změna ceny The Right Wing na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Right Wing na USD  $ -0.0000059703.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Right Wing na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Right Wing na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.31%
30 dní$ -0.0000059703-84.20%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je The Right Wing (RIGHT)

The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.

In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.

Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Right Wing (RIGHT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Right Wing (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Right Wing (RIGHT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Right Wing (RIGHT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Right Wing.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Right Wing!

RIGHT na místní měny

Tokenomika pro The Right Wing (RIGHT)

Pochopení tokenomiky The Right Wing (RIGHT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIGHT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Right Wing (RIGHT)

Jakou hodnotu má dnes The Right Wing (RIGHT)?
Aktuální cena RIGHT v USD je 0.00000709 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIGHT v USD?
Aktuální cena RIGHT v USD je $ 0.00000709. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Right Wing?
Tržní kapitalizace RIGHT je $ 7.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIGHT v oběhu?
Objem RIGHT v oběhu je 999.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIGHT?
RIGHT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00023203 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIGHT?
RIGHT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000684 USD.
Jaký je objem obchodování RIGHT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIGHT je -- USD.
Dosáhne RIGHT letos vyšší ceny?
RIGHT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIGHT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se The Right Wing (RIGHT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

