Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse.
TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations.
Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems.
TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
TAY (TAY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TAY (TAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TAY (TAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TAY (TAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TAY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.