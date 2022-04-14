Tokenomika pro Syntor Ai (TOR)

Zjistěte klíčové informace o Syntor Ai (TOR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain.

One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Oficiální webové stránky:
http://syntor.ai/
Bílá kniha:
http://docs.syntor.ai

Syntor Ai (TOR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Syntor Ai (TOR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 191.51K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 83.54M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 229.25K
Historické maximum:
$ 0.03894081
Historické minimum:
$ 0.0019444
Aktuální cena:
$ 0.00229214
Tokenomika Syntor Ai (TOR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Syntor Ai (TOR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOR!

Předpověď ceny TOR

Chcete vědět, kam může TOR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

