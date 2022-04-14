Tokenomika pro Super Suiyan (SUIYAN)

Zjistěte klíčové informace o Super Suiyan (SUIYAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Super Suiyan (SUIYAN)

Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball.

The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains

Oficiální webové stránky:
https://suiyancoin.com

Super Suiyan (SUIYAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Super Suiyan (SUIYAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 597.17K
$ 597.17K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 9.88B
$ 9.88B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 604.14K
$ 604.14K
Historické maximum:
$ 0.00207716
$ 0.00207716
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Super Suiyan (SUIYAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Super Suiyan (SUIYAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SUIYAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SUIYAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SUIYAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUIYAN!

Předpověď ceny SUIYAN

Chcete vědět, kam může SUIYAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUIYAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.