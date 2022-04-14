Tokenomika pro Super Meme Fighter (SMF)
Informace o Super Meme Fighter (SMF)
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
Super Meme Fighter (SMF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Super Meme Fighter (SMF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Super Meme Fighter (SMF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Super Meme Fighter (SMF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SMF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SMF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SMF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMF!
Předpověď ceny SMF
Chcete vědět, kam může SMF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.