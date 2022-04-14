Tokenomika pro SUKI (SUKI)
Informace o SUKI (SUKI)
In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme.
SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .
SUKI (SUKI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SUKI (SUKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SUKI (SUKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SUKI (SUKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUKI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SUKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUKI!
Předpověď ceny SUKI
Chcete vědět, kam může SUKI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUKI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.