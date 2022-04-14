Tokenomika pro Stader ETHx (ETHX)

Zjistěte klíčové informace o Stader ETHx (ETHX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf

What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc.

History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO.

What’s next for your project?

What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Oficiální webové stránky:
https://staderlabs.com/
Bílá kniha:
https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf

Stader ETHx (ETHX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stader ETHx (ETHX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 725.86M
$ 725.86M
Celkový objem:
$ 146.58K
$ 146.58K
Objem v oběhu:
$ 146.58K
$ 146.58K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 725.86M
$ 725.86M
Historické maximum:
$ 5,030.33
$ 5,030.33
Historické minimum:
$ 1,474.49
$ 1,474.49
Aktuální cena:
$ 4,806.84
$ 4,806.84

Tokenomika Stader ETHx (ETHX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stader ETHx (ETHX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETHX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETHX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHX!

Předpověď ceny ETHX

Chcete vědět, kam může ETHX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETHX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.