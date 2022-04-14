Tokenomika pro Spintop (SPIN)

Tokenomika pro Spintop (SPIN)

Zjistěte klíčové informace o Spintop (SPIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Spintop (SPIN)

Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews.

Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles:

Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users.

Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming.

Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other.

NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.

Oficiální webové stránky:
https://spintop.network

Spintop (SPIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Spintop (SPIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 102.33K
$ 102.33K$ 102.33K
Celkový objem:
$ 727.66M
$ 727.66M$ 727.66M
Objem v oběhu:
$ 302.79M
$ 302.79M$ 302.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 245.90K
$ 245.90K$ 245.90K
Historické maximum:
$ 0.645127
$ 0.645127$ 0.645127
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00033794
$ 0.00033794$ 0.00033794

Tokenomika Spintop (SPIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Spintop (SPIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPIN!

Předpověď ceny SPIN

Chcete vědět, kam může SPIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.