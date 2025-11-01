BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SoulPeg USD je 1 USD. Sledujte aktualizace cen SPUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPUSD.

Více informací o SPUSD

Informace o ceně SPUSD

Co je to SPUSD

Bílá kniha pro SPUSD

Oficiální webové stránky SPUSD

Tokenomika pro SPUSD

Předpověď cen SPUSD

Logo SoulPeg USD

SoulPeg USD Cena (SPUSD)

Aktuální cena 1 SPUSD na USD

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny SoulPeg USD (SPUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:39 (UTC+8)

Informace o ceně SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.998335
$ 0.998335$ 0.998335
Nejnižší za 24 h
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
Nejvyšší za 24 h

$ 0.998335
$ 0.998335$ 0.998335

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.97149
$ 0.97149$ 0.97149

+0.01%

+0.01%

-0.03%

-0.03%

Cena SoulPeg USD (SPUSD) v reálném čase je $1. Za posledních 24 hodin se SPUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.998335 do maxima $ 1.003, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPUSD v historii je $ 1.014, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.97149.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPUSD se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -0.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SoulPeg USD (SPUSD)

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

2.24M
2.24M 2.24M

2,239,413.806607071
2,239,413.806607071 2,239,413.806607071

Aktuální tržní kapitalizace SoulPeg USD je $ 2.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPUSD je 2.24M, přičemž celková zásoba je 2239413.806607071. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.24M.

Historie cen v USD pro SoulPeg USD (SPUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny SoulPeg USD na USD  $ +0.00010937.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SoulPeg USD na USD  $ -0.0023343000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SoulPeg USD na USD  $ -0.0012214000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SoulPeg USD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010937+0.01%
30 dní$ -0.0023343000-0.23%
60 dní$ -0.0012214000-0.12%
90 dní$ 0--

Co je SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny SoulPeg USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SoulPeg USD (SPUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SoulPeg USD (SPUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SoulPeg USD.

SPUSD na místní měny

Tokenomika pro SoulPeg USD (SPUSD)

Pochopení tokenomiky SoulPeg USD (SPUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SoulPeg USD (SPUSD)

Jakou hodnotu má dnes SoulPeg USD (SPUSD)?
Aktuální cena SPUSD v USD je 1.0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPUSD v USD?
Aktuální cena SPUSD v USD je $ 1.0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SoulPeg USD?
Tržní kapitalizace SPUSD je $ 2.24M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPUSD v oběhu?
Objem SPUSD v oběhu je 2.24M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPUSD?
SPUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.014 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPUSD?
SPUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.97149 USD.
Jaký je objem obchodování SPUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPUSD je -- USD.
Dosáhne SPUSD letos vyšší ceny?
SPUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SoulPeg USD (SPUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

