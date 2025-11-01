BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OLAXBT je 0.16682 USD. Sledujte aktualizace cen AIO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIO.

Logo OLAXBT

Kurz OLAXBT(AIO)

Aktuální cena 1 AIO na USD

$0.16682
$0.16682$0.16682
+0.81%1D
USD
Graf aktuální ceny OLAXBT (AIO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:57 (UTC+8)

Informace o ceně OLAXBT (AIO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.15639
$ 0.15639$ 0.15639
Nejnižší za 24 h
$ 0.172
$ 0.172$ 0.172
Nejvyšší za 24 h

$ 0.15639
$ 0.15639$ 0.15639

$ 0.172
$ 0.172$ 0.172

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

+0.22%

+0.81%

-5.19%

-5.19%

Cena OLAXBT (AIO) v reálném čase je $ 0.16682. Za posledních 24 hodin se AIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.15639 do maxima $ 0.172, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIO v historii je $ 0.20548860379382622, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04215223361578995.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIO se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.81% a za posledních 7 dní o -5.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OLAXBT (AIO)

No.662

$ 38.41M
$ 38.41M$ 38.41M

$ 175.95K
$ 175.95K$ 175.95K

$ 166.82M
$ 166.82M$ 166.82M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace OLAXBT je $ 38.41M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 175.95K. Objem v oběhu AIO je 230.25M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 166.82M.

Historie cen v USD pro OLAXBT (AIO)

Sledujte změny cen OLAXBT pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0013404+0.81%
30 dní$ +0.01736+11.61%
60 dní$ +0.10013+150.14%
90 dní$ +0.11908+249.43%
Změna ceny OLAXBT dnes

Dnes zaznamenal AIO změnu o $ +0.0013404 (+0.81%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OLAXBT za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01736 (+11.61%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OLAXBT za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AIO ke změně o $ +0.10013 (+150.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OLAXBT za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.11908 (+249.43%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OLAXBT (AIO)?

Podívejte se na stránku Historie cen OLAXBT.

Co je OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OLAXBT investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AIOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OLAXBT na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OLAXBT a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OLAXBT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OLAXBT (AIO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OLAXBT (AIO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OLAXBT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OLAXBT!

Tokenomika pro OLAXBT (AIO)

Pochopení tokenomiky OLAXBT (AIO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIO hned teď!

Jak nakupovat OLAXBT (AIO)

Snažíte se zjistit, jak koupit OLAXBT? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OLAXBT podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AIO na místní měny

1 OLAXBT(AIO) na VND
4,389.8683
1 OLAXBT(AIO) na AUD
A$0.2535664
1 OLAXBT(AIO) na GBP
0.1267832
1 OLAXBT(AIO) na EUR
0.1434652
1 OLAXBT(AIO) na USD
$0.16682
1 OLAXBT(AIO) na MYR
RM0.6989758
1 OLAXBT(AIO) na TRY
7.0114446
1 OLAXBT(AIO) na JPY
¥25.52346
1 OLAXBT(AIO) na ARS
ARS$240.0272888
1 OLAXBT(AIO) na RUB
13.4106598
1 OLAXBT(AIO) na INR
14.8202888
1 OLAXBT(AIO) na IDR
Rp2,780.3322212
1 OLAXBT(AIO) na PHP
9.7906658
1 OLAXBT(AIO) na EGP
￡E.7.848881
1 OLAXBT(AIO) na BRL
R$0.8958234
1 OLAXBT(AIO) na CAD
C$0.233548
1 OLAXBT(AIO) na BDT
20.4054224
1 OLAXBT(AIO) na NGN
241.4168994
1 OLAXBT(AIO) na COP
$641.614743
1 OLAXBT(AIO) na ZAR
R.2.894327
1 OLAXBT(AIO) na UAH
6.998099
1 OLAXBT(AIO) na TZS
T.Sh.410.886001
1 OLAXBT(AIO) na VES
Bs36.86722
1 OLAXBT(AIO) na CLP
$157.14444
1 OLAXBT(AIO) na PKR
Rs46.8580698
1 OLAXBT(AIO) na KZT
88.4045908
1 OLAXBT(AIO) na THB
฿5.3749404
1 OLAXBT(AIO) na TWD
NT$5.1363878
1 OLAXBT(AIO) na AED
د.إ0.6122294
1 OLAXBT(AIO) na CHF
Fr0.133456
1 OLAXBT(AIO) na HKD
HK$1.2961914
1 OLAXBT(AIO) na AMD
֏63.842014
1 OLAXBT(AIO) na MAD
.د.م1.543085
1 OLAXBT(AIO) na MXN
$3.0961792
1 OLAXBT(AIO) na SAR
ريال0.625575
1 OLAXBT(AIO) na ETB
Br25.7269804
1 OLAXBT(AIO) na KES
KSh21.5514758
1 OLAXBT(AIO) na JOD
د.أ0.11827538
1 OLAXBT(AIO) na PLN
0.6138976
1 OLAXBT(AIO) na RON
лв0.7356762
1 OLAXBT(AIO) na SEK
kr1.5814536
1 OLAXBT(AIO) na BGN
лв0.2819258
1 OLAXBT(AIO) na HUF
Ft56.1299254
1 OLAXBT(AIO) na CZK
3.5182338
1 OLAXBT(AIO) na KWD
د.ك0.05104692
1 OLAXBT(AIO) na ILS
0.542165
1 OLAXBT(AIO) na BOB
Bs1.1527262
1 OLAXBT(AIO) na AZN
0.283594
1 OLAXBT(AIO) na TJS
SM1.5364122
1 OLAXBT(AIO) na GEL
0.4520822
1 OLAXBT(AIO) na AOA
Kz152.9055438
1 OLAXBT(AIO) na BHD
.د.ب0.06272432
1 OLAXBT(AIO) na BMD
$0.16682
1 OLAXBT(AIO) na DKK
kr1.0793254
1 OLAXBT(AIO) na HNL
L4.3907024
1 OLAXBT(AIO) na MUR
7.6303468
1 OLAXBT(AIO) na NAD
$2.8826496
1 OLAXBT(AIO) na NOK
kr1.6882184
1 OLAXBT(AIO) na NZD
$0.2902668
1 OLAXBT(AIO) na PAB
B/.0.16682
1 OLAXBT(AIO) na PGK
K0.7023122
1 OLAXBT(AIO) na QAR
ر.ق0.6072248
1 OLAXBT(AIO) na RSD
дин.16.9455756
1 OLAXBT(AIO) na UZS
soʻm2,009.8790558
1 OLAXBT(AIO) na ALL
L13.9811842
1 OLAXBT(AIO) na ANG
ƒ0.2986078
1 OLAXBT(AIO) na AWG
ƒ0.2986078
1 OLAXBT(AIO) na BBD
$0.33364
1 OLAXBT(AIO) na BAM
KM0.2802576
1 OLAXBT(AIO) na BIF
Fr493.45356
1 OLAXBT(AIO) na BND
$0.216866
1 OLAXBT(AIO) na BSD
$0.16682
1 OLAXBT(AIO) na JMD
$26.8013012
1 OLAXBT(AIO) na KHR
669.9591292
1 OLAXBT(AIO) na KMF
Fr71.06532
1 OLAXBT(AIO) na LAK
3,626.5216666
1 OLAXBT(AIO) na LKR
රු50.8433996
1 OLAXBT(AIO) na MDL
L2.819258
1 OLAXBT(AIO) na MGA
Ar751.44069
1 OLAXBT(AIO) na MOP
P1.3362282
1 OLAXBT(AIO) na MVR
2.552346
1 OLAXBT(AIO) na MWK
MK289.6178702
1 OLAXBT(AIO) na MZN
MT10.659798
1 OLAXBT(AIO) na NPR
रु23.6851036
1 OLAXBT(AIO) na PYG
1,183.08744
1 OLAXBT(AIO) na RWF
Fr242.38946
1 OLAXBT(AIO) na SBD
$1.3729286
1 OLAXBT(AIO) na SCR
2.2787612
1 OLAXBT(AIO) na SRD
$6.42257
1 OLAXBT(AIO) na SVC
$1.459675
1 OLAXBT(AIO) na SZL
L2.894327
1 OLAXBT(AIO) na TMT
m0.58387
1 OLAXBT(AIO) na TND
د.ت0.48995034
1 OLAXBT(AIO) na TTD
$1.1293714
1 OLAXBT(AIO) na UGX
Sh581.20088
1 OLAXBT(AIO) na XAF
Fr94.2533
1 OLAXBT(AIO) na XCD
$0.450414
1 OLAXBT(AIO) na XOF
Fr94.2533
1 OLAXBT(AIO) na XPF
Fr17.01564
1 OLAXBT(AIO) na BWP
P2.2420608
1 OLAXBT(AIO) na BZD
$0.3353082
1 OLAXBT(AIO) na CVE
$15.9296418
1 OLAXBT(AIO) na DJF
Fr29.52714
1 OLAXBT(AIO) na DOP
$10.6914938
1 OLAXBT(AIO) na DZD
د.ج21.6832636
1 OLAXBT(AIO) na FJD
$0.3770132
1 OLAXBT(AIO) na GNF
Fr1,450.4999
1 OLAXBT(AIO) na GTQ
Q1.2795094
1 OLAXBT(AIO) na GYD
$34.9354444
1 OLAXBT(AIO) na ISK
kr20.8525

Zdroj OLAXBT

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OLAXBT, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka OLAXBT
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OLAXBT

Jakou hodnotu má dnes OLAXBT (AIO)?
Aktuální cena AIO v USD je 0.16682 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIO v USD?
Aktuální cena AIO v USD je $ 0.16682. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OLAXBT?
Tržní kapitalizace AIO je $ 38.41M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIO v oběhu?
Objem AIO v oběhu je 230.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIO?
AIO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.20548860379382622 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIO?
AIO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04215223361578995 USD.
Jaký je objem obchodování AIO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIO je $ 175.95K USD.
Dosáhne AIO letos vyšší ceny?
AIO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:37:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OLAXBT (AIO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

