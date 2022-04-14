Tokenomika pro SOHOTRN (SOHOT)

Zjistěte klíčové informace o SOHOTRN (SOHOT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SOHOTRN (SOHOT)

SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token.

Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!

This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT .

To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.

Oficiální webové stránky:
https://sohotrn.io

SOHOTRN (SOHOT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SOHOTRN (SOHOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.10K
$ 30.10K
Celkový objem:
$ 799.00M
$ 799.00M
Objem v oběhu:
$ 799.00M
$ 799.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.10K
$ 30.10K
Historické maximum:
$ 0.00229046
$ 0.00229046
Historické minimum:
$ 0.00001345
$ 0.00001345
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika SOHOTRN (SOHOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SOHOTRN (SOHOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOHOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOHOT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOHOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOHOT!

Předpověď ceny SOHOT

Chcete vědět, kam může SOHOT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOHOT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.