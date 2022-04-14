Tokenomika pro SofaCat (SOFAC)

Zjistěte klíčové informace o SofaCat (SOFAC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

Oficiální webové stránky:
https://www.sofacat.click/

SofaCat (SOFAC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SofaCat (SOFAC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.42K
Celkový objem:
$ 99.20M
Objem v oběhu:
$ 97.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 62.62K
Historické maximum:
$ 0.03221217
Historické minimum:
$ 0.00026354
Aktuální cena:
$ 0.00063199
Tokenomika SofaCat (SOFAC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SofaCat (SOFAC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOFAC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOFAC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOFAC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOFAC!

Předpověď ceny SOFAC

Chcete vědět, kam může SOFAC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOFAC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

