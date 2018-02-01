Tokenomika pro Skrumble Network (SKM)

Zjistěte klíčové informace o Skrumble Network (SKM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Skrumble Network (SKM)

With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

Oficiální webové stránky:
https://skrumble.network
Bílá kniha:
http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf

Skrumble Network (SKM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Skrumble Network (SKM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.37K
Celkový objem:
$ 1.50B
Objem v oběhu:
$ 1.05B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.31K
Historické maximum:
$ 0.110396
Historické minimum:
$ 0.000020
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Skrumble Network (SKM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Skrumble Network (SKM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKM!

Předpověď ceny SKM

Chcete vědět, kam může SKM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.