Zjistěte klíčové informace o SIZE (SIZE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SIZE (SIZE)

Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets.

Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth.

In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.

Oficiální webové stránky:
https://sizecoin.xyz/

SIZE (SIZE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SIZE (SIZE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 257.02K
$ 257.02K$ 257.02K
Celkový objem:
$ 973.22M
$ 973.22M$ 973.22M
Objem v oběhu:
$ 973.22M
$ 973.22M$ 973.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 257.02K
$ 257.02K$ 257.02K
Historické maximum:
$ 0.02052368
$ 0.02052368$ 0.02052368
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026264
$ 0.00026264$ 0.00026264

Tokenomika SIZE (SIZE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SIZE (SIZE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SIZE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SIZE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SIZE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIZE!

Předpověď ceny SIZE

Chcete vědět, kam může SIZE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SIZE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.