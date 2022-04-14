Tokenomika pro Simple AI (SMPL)

Zjistěte klíčové informace o Simple AI (SMPL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Simple AI (SMPL)

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

Oficiální webové stránky:
https://www.smplai.io/

Simple AI (SMPL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Simple AI (SMPL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M
Historické maximum:
$ 0.051049
$ 0.051049$ 0.051049
Historické minimum:
$ 0.00277191
$ 0.00277191$ 0.00277191
Aktuální cena:
$ 0.03305813
$ 0.03305813$ 0.03305813

Tokenomika Simple AI (SMPL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Simple AI (SMPL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMPL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMPL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMPL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMPL!

Předpověď ceny SMPL

Chcete vědět, kam může SMPL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMPL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.