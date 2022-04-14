Tokenomika pro Simmi Token (SIMMI)

Tokenomika pro Simmi Token (SIMMI)

Zjistěte klíčové informace o Simmi Token (SIMMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Simmi Token (SIMMI)

$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop

https://simulacrum.network/

Simmi Token (SIMMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Simmi Token (SIMMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.85M
$ 6.85M$ 6.85M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.85M
$ 6.85M$ 6.85M
Historické maximum:
$ 0.00042058
$ 0.00042058$ 0.00042058
Historické minimum:
$ 0.00000866
$ 0.00000866$ 0.00000866
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Simmi Token (SIMMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Simmi Token (SIMMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SIMMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SIMMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SIMMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIMMI!

Předpověď ceny SIMMI

Chcete vědět, kam může SIMMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SIMMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.