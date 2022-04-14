Tokenomika pro Sillycat (SILLYCAT)

Informace o Sillycat (SILLYCAT)

Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm.

SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.

SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem.

With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.

Oficiální webové stránky:
https://silly-cat.com/

Sillycat (SILLYCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sillycat (SILLYCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.24K
$ 28.24K
Celkový objem:
$ 100.00T
$ 100.00T
Objem v oběhu:
$ 100.00T
$ 100.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.24K
$ 28.24K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Sillycat (SILLYCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sillycat (SILLYCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SILLYCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SILLYCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SILLYCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSILLYCAT!

Předpověď ceny SILLYCAT

Chcete vědět, kam může SILLYCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SILLYCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

