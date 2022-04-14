Tokenomika pro Sillycat (SILLYCAT)
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm.
SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem.
With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
Sillycat (SILLYCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sillycat (SILLYCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sillycat (SILLYCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sillycat (SILLYCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SILLYCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SILLYCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SILLYCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSILLYCAT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.