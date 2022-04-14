Tokenomika pro Shrapnel (SHRAP)

Tokenomika pro Shrapnel (SHRAP)

Zjistěte klíčové informace o Shrapnel (SHRAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Oficiální webové stránky:
https://www.shrapnel.com/
Bílá kniha:
https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Shrapnel (SHRAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shrapnel (SHRAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M
Celkový objem:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Objem v oběhu:
$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.13M
$ 16.13M$ 16.13M
Historické maximum:
$ 0.435265
$ 0.435265$ 0.435265
Historické minimum:
$ 0.00316948
$ 0.00316948$ 0.00316948
Aktuální cena:
$ 0.00542213
$ 0.00542213$ 0.00542213

Tokenomika Shrapnel (SHRAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Shrapnel (SHRAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHRAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHRAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHRAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHRAP!

Předpověď ceny SHRAP

Chcete vědět, kam může SHRAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHRAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.