Tokenomika pro Shift AI (SHIFT)

Zjistěte klíčové informace o Shift AI (SHIFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Shift AI (SHIFT)

Shift AI: Redefining Portfolio Management

We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface.

Core Idea

This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions.

Key Features

Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

Oficiální webové stránky:
https://deployshift.xyz/

Shift AI (SHIFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shift AI (SHIFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.32K
$ 36.32K
Celkový objem:
$ 999.72M
$ 999.72M
Objem v oběhu:
$ 999.72M
$ 999.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.32K
$ 36.32K
Historické maximum:
$ 0.0084991
$ 0.0084991
Historické minimum:
$ 0.00002873
$ 0.00002873
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Shift AI (SHIFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Shift AI (SHIFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIFT!

Předpověď ceny SHIFT

Chcete vědět, kam může SHIFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHIFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.