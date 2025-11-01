BurzaDEX+
Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena ShibaCoin je 0.00001082 USD. Sledujte aktualizace cen SHIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHIC.Dnešní aktuální cena ShibaCoin je 0.00001082 USD. Sledujte aktualizace cen SHIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHIC.

Logo ShibaCoin

ShibaCoin Cena (SHIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SHIC na USD

-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny ShibaCoin (SHIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:27:17 (UTC+8)

Informace o ceně ShibaCoin (SHIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001052
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001101
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001052
$ 0.00001101
$ 0.00004218
$ 0.00000947
+0.27%

+0.91%

-8.92%

-8.92%

Cena ShibaCoin (SHIC) v reálném čase je $0.00001082. Za posledních 24 hodin se SHIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001052 do maxima $ 0.00001101, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHIC v historii je $ 0.00004218, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000947.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHIC se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o +0.91% a za posledních 7 dní o -8.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ShibaCoin (SHIC)

$ 1.03M
$ 1.03M
94.78B
94,784,093,750.0
Aktuální tržní kapitalizace ShibaCoin je $ 1.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHIC je 94.78B, přičemž celková zásoba je 94784093750.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.03M.

Historie cen v USD pro ShibaCoin (SHIC)

Během dnešního dne byla změna ceny ShibaCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ShibaCoin na USD  $ -0.0000021558.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ShibaCoin na USD  $ -0.0000058546.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ShibaCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.91%
30 dní$ -0.0000021558-19.92%
60 dní$ -0.0000058546-54.10%
90 dní$ 0--

Co je ShibaCoin (SHIC)

Shibacoin is a layer 1, Scrypt-based cryptocurrency designed for simplicity, community engagement, and fun. Developed by an original Dogecoin enthusiast, Shibacoin aims to recreate the joyful and inclusive atmosphere of the early Dogecoin community while embracing modern blockchain advancements like merge mining and scalable tokenomics. Shibacoin is open-source and community-driven, encouraging contributions and collaboration from developers worldwide.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ShibaCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ShibaCoin (SHIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ShibaCoin (SHIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ShibaCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ShibaCoin!

SHIC na místní měny

Tokenomika pro ShibaCoin (SHIC)

Pochopení tokenomiky ShibaCoin (SHIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ShibaCoin (SHIC)

Jakou hodnotu má dnes ShibaCoin (SHIC)?
Aktuální cena SHIC v USD je 0.00001082 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHIC v USD?
Aktuální cena SHIC v USD je $ 0.00001082. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ShibaCoin?
Tržní kapitalizace SHIC je $ 1.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHIC v oběhu?
Objem SHIC v oběhu je 94.78B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHIC?
SHIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00004218 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHIC?
SHIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000947 USD.
Jaký je objem obchodování SHIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHIC je -- USD.
Dosáhne SHIC letos vyšší ceny?
SHIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ShibaCoin (SHIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

