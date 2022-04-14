Tokenomika pro SENTAI (SENTAI)

Zjistěte klíčové informace o SENTAI (SENTAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SENTAI (SENTAI)

SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include:

Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability

This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump

SENTAI (SENTAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SENTAI (SENTAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 102.45K
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 102.45K
Historické maximum:
$ 0.01576158
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010245
Tokenomika SENTAI (SENTAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SENTAI (SENTAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SENTAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SENTAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SENTAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSENTAI!

Předpověď ceny SENTAI

Chcete vědět, kam může SENTAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SENTAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.