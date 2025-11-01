SEKA Cena (SEKA)
-0.61%
-0.31%
-12.10%
-12.10%
Cena SEKA (SEKA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SEKA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SEKA v historii je $ 0.00128193, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SEKA se za poslední hodinu změnila o -0.61%, za 24 hodin o -0.31% a za posledních 7 dní o -12.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace SEKA je $ 190.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SEKA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 190.94K.
Během dnešního dne byla změna ceny SEKA na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SEKA na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SEKA na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SEKA na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.31%
|30 dní
|$ 0
|-20.77%
|60 dní
|$ 0
|-52.28%
|90 dní
|$ 0
|--
SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
