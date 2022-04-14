Tokenomika pro SAD HAMSTER (HAMMY)

Zjistěte klíčové informace o SAD HAMSTER (HAMMY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Oficiální webové stránky:
https://sadhamster.io/

SAD HAMSTER (HAMMY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SAD HAMSTER (HAMMY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Celkový objem:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Objem v oběhu:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Historické maximum:
$ 0.077248
$ 0.077248$ 0.077248
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00134908
$ 0.00134908$ 0.00134908

Tokenomika SAD HAMSTER (HAMMY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SAD HAMSTER (HAMMY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HAMMY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HAMMY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HAMMY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHAMMY!

Předpověď ceny HAMMY

Chcete vědět, kam může HAMMY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HAMMY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.